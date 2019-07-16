Россиянам было предложено поучаствовать в опросе Кто из ведущих вас больше всего раздражает? Лидером рейтинга оказался скандально известный телеведущий Андрей Малахов.

Россиянам было предложено поучаствовать в опросе "Кто из ведущих вас больше всего раздражает?" Лидером рейтинга оказался скандально известный телеведущий Андрей Малахов.Сайт "Комсомольская правда" в результате опроса на самого раздражающего ведущего отметил закономерность: на первых позициях оказались те же люди, которые часто побеждают в рейтингах самых популярных теледеятелей. Интересно еще и то, что ведущие весьма скандальных шоу не вызывают у зрителей негативных впечатлений. Это Александр Гордон, Дмитрий Борисов, Евгений Попов. Андрей Норкин.Абсолютным лидером опроса стал ведущий передач "Прямой эфир" и "Привет, Андрей!" Андрей Малахов. Выбор россиян прокомментировала клинический психолог, психотерапевт Наталья Жолудева. "Рискну предположить, что за долгие годы и сам Малахов, и все его шоу приобрели налет цинизма. Он демонстрирует нам чужое страдание, разбитые судьбы, боль и несчастья, его передачи дергают за нерв сопереживания, выжимают слезу. В такой ситуации ведущий – в фокусе зрительского внимания, и любая неискренность, неприятные черты и особенности (к примеру, суетливость, темп речи) вызывают раздражение и неприязнь", – высказал мнение эксперт.На втором месте оказалась ведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово!" Елена Малышева. Жолудева отметила, что та строит передачу на провокации и эпатаже (что стоят песня яичек, танец матки и обрезание), однако есть некоторое несоответствие с самой манерой речи и поведения ведущей."Ее посыл к зрителю – "вы неразумные и незнающие, а мы сейчас вам объясним, как жить". Это позиция завуча в школе, где много трудных подростков. Отсюда специфический тон монологов – в них слышатся назидательность и, извините, занудность", – заключил специалист.