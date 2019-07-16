15 июля итальянской полицией в ходе спецоперации против правых экстремистов была конфискована ракета класса воздух-воздух, сообщает телеканал Rai News.

15 июля итальянской полицией в ходе спецоперации против правых экстремистов была конфискована ракета класса "воздух-воздух", сообщает телеканал Rai News.Ракету обнаружили в ангаре в городе Павия. Помимо нее там также находилось другое вооружение и нацистская символика, информирует "Интерфакс".Склад принадлежал двум мужчинам, гражданам Италии и Швейцарии Их задержали в гостинице вблизи аэропорта Форли на севере Италии.Предположительно, мужчины пытались продать ракету на черном рынке. Речь идет о ракете Matra 1980-х годов, подобные модели стоят на вооружении у Катара. Ее вес составляет 800 килограмм, цена — 500 тысяч евро. Телеканал отмечает, что ракета находится в полностью рабочем состоянии.В ходе расследования полиция вышла на группу из пяти итальянских экстремистов, принимавших участие в вооруженном конфликте на востоке Украины.