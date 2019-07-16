Фигуристка Елизавета Туктамышева сделала серьезное заявлением, которым шокировала окружающих. Она посвятила этому пост в своей социальной сети Twitter.

Фигуристка Елизавета Туктамышева сделала серьезное заявлением, которым шокировала окружающих. Она посвятила этому пост в своей социальной сети Twitter.Спортсменка официально объявила, что не собирается участвовать в Олимпиаде 2020 года в Токио. "Как говорится, из-за некоторых технических проблем. Я была почти уверена, что Олимпиада в Японии станет моим лучшим соревнованием в жизни. Мое проклятие все же реально – я пропускаю еще одну Олимпиаду", – поделилась Елизавета.На секунду фолловеры пришли в шок, но потом быстро оттаяли. Они поняли, что чемпионка их просто разыгрывает.Ведь в 2020 году будет Олимпиада в Токио – летняя. А вот уже в 2022 году – в Пекине пройдет зимняя. Таким образом, Туктамышева хотела подшутить над своими фанатами.Они, в свою очередь, оценили юмор фигуристки. "Лиза Туктамышева – спонсор моего инфаркта!", "Развод засчитан!", "Я повелся! Забыл, что зимняя будет в 2022!", – признались пользователи Сети."Очень жаль. Хотелось посмотреть на вас в дисциплине пляжный волейбол", – пошутила в ответ подписчица.Отметим, в разное время спортсменка не попадала уже на две Олимпиады по разным причинам. Ее не было на Играх в Сочи в 2014 году и в Пхенчхане 2018.Напомним, за плечами Елизаветы две главные победы – это выигрыш чемпионата мира и Европы в 2015 году. Кроме того, Туктамышева взяла бронзу на Евро-2013, ей тогда всего было 16 лет.