Поклонники заподозрили певицу в изменении внешности. Некоторые отметили в Instagram, что Пелагея стала сама на себя не похожа.

Поклонники заподозрили певицу визменении внешности. Некоторые отметили в Instagram, что Пелагея сталасама на себя не похожа.33-летняяисполнительница опубликовала в соцсети новый снимок. На нем Пелагея позируетв белом вязаном сарафане. Подписчики оставили звезде массу комплиментов,отметив, что та выглядит очень молодо и свежо.Нобыли и те, кто добавил ложку дегтя в бочку меда. Ряд фолловеров считают, чтоПелагея прибегла к пластической хирургии. В частности – сделала ринопластику.Кроме того, они отметили, что певица стала неузнаваемой и похожей наголливудских див Скарлетт Йоханссон и Шарлиз Терон."Пелагеюшка, вы мне очень нравитесь, толькозачем же вы заразились этой модой что-то менять в лице?!У вас был такой красивый носик. Не надо было менять!", "Это кто?Где Пелагея?!", "Пожалуйста, ничего в себе не меняйте!", -прокомментировали фото поклонники Пелагеи. Сама исполнительница комментироватьдомыслы пользователей соцсети никак не стала.Как писали "Дни.ру", ранее говорила о том, что ее дочкаТаисия может пойти по ее стопам. У девочки голос, поэтому, по мнению певицы,она могла бы стать исполнительницей какого-нибудь альтернативного направления.Меж тем, не исключает, что Таисиявыберет себе другую профессию. В любом случае родители выбор Таисии поддержат.Муж артистки – хоккеист Иван Телегин, прививает дочке любовь к спорту. Так,спортсмен уже поставил кроху на коньки. Первый урок катания на льду папа провелсам.