Поклонники заподозрили певицу в
изменении внешности. Некоторые отметили в Instagram, что Пелагея стала
сама на себя не похожа.
Поклонники заподозрили певицу в
изменении внешности. Некоторые отметили в Instagram, что Пелагея стала
сама на себя не похожа.
33-летняя
исполнительница опубликовала в соцсети новый снимок. На нем Пелагея позирует
в белом вязаном сарафане. Подписчики оставили звезде массу комплиментов,
отметив, что та выглядит очень молодо и свежо.
Но
были и те, кто добавил ложку дегтя в бочку меда. Ряд фолловеров считают, что
Пелагея прибегла к пластической хирургии. В частности – сделала ринопластику.
Кроме того, они отметили, что певица стала неузнаваемой и похожей на
голливудских див Скарлетт Йоханссон и Шарлиз Терон.
"Пелагеюшка, вы мне очень нравитесь, только
зачем же вы заразились этой модой что-то менять в лице?!
У вас был такой красивый носик. Не надо было менять!", "Это кто?
Где Пелагея?!", "Пожалуйста, ничего в себе не меняйте!", -
прокомментировали фото поклонники Пелагеи. Сама исполнительница комментировать
домыслы пользователей соцсети никак не стала.
Как писали "Дни.ру", ранее говорила о том, что ее дочка
Таисия может пойти по ее стопам. У девочки голос, поэтому, по мнению певицы,
она могла бы стать исполнительницей какого-нибудь альтернативного направления.
Меж тем, не исключает, что Таисия
выберет себе другую профессию. В любом случае родители выбор Таисии поддержат.
Муж артистки – хоккеист Иван Телегин, прививает дочке любовь к спорту. Так,
спортсмен уже поставил кроху на коньки. Первый урок катания на льду папа провел
сам.