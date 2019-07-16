Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо может вернуться в английский Ливерпуль. Красные рассчитывают арендовать 27-летнего бразильца на два года с правом дальнейшего выкупа за 110 миллионов евро.

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может вернуться в английский "Ливерпуль". "Красные" рассчитывают арендовать 27-летнего бразильца на два года с правом дальнейшего выкупа за 110 миллионов евро.Как сообщает sport24.ru со ссылкой на Calciomercato, "сине-гранатовых" данное предложение не устраивает, так как они планируют продать футболиста этим летом.Напомним, Коутиньо защищал цвета "Ливерпуля" с 2013 по 2018 год, затем за 145 миллионов евро перешел в "Барселону", в составе которой в минувшем сезоне принял участие в 54 играх во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач. Также на его счету 56 матчей, 16 голов и десять результативных передач за сборную Бразилии.