Голкипер Монпелье Бенжамен Лекомт продолжит карьеру в Монако, 28-летний французский вратарь подписал соглашение с монегасками, рассчитанное на пять лет – до 30 июня 2024 года.

Голкипер "Монпелье" Бенжамен Лекомт продолжит карьеру в "Монако", 28-летний французский вратарь подписал соглашение с монегасками, рассчитанное на пять лет – до 30 июня 2024 года.Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "паладины" выручили на продаже футболиста порядка 13,5 миллиона евро.