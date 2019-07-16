Нижняя палата во втором чтении приняла законопроект, направленный на защиту предпринимателей от необоснованного ареста и разрушения бизнеса в ходе следствия. Документ вносит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс.
Нижняя палата во втором чтении приняла законопроект, направленный на защиту предпринимателей от необоснованного ареста и разрушения бизнеса в ходе следствия. Документ вносит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс.
Законопроект вводит существенную норму – следствие обязано
доказать суду необходимость продления содержания в СИЗО. В ходатайстве должны
содержаться мотивы продления, информация о ведущихся процессуальных действиях
по делу, а также причины, почему этого не делалось раньше, отметил спикер
Госдумы Вячеслав Володин.
"Таким образом, пребывание граждан под стражей не
сможет продлеваться по одним и тем же основаниям", – подчеркнул председатель
нижней палаты.
Решение судьи и продлении срока содержания под стражей
должно последовать не позднее пяти суток после получения ходатайства. В случае
отказа подсудимому будет назначен залог или домашний арест.
По словам Володина, для продолжения работы предприятия и
сохранения рабочих мест по ряду "экономических" статей
предпринимателей и директоров компаний запрещается помещать в СИЗО. При этом он
подчеркнул, что связанные с мошенничеством, растратой, злоупотреблением
положением преступления будут рассматриваться без изменений.
"Однако на досудебной стадии подозреваемые и обвиняемые
в этом предприниматели не будут содержаться в СИЗО", – пояснил Володин.
Это позволит реализовать поручения президента и защитить
представителей бизнес-сообщества от необоснованного ареста и разрушения
бизнеса, заключил спикер Госдумы.
Напомним, в декабре прошлого года парламентарии
законопроект, расширяющий перечень оснований для прекращения уголовного
преследования предпринимателей. Главное, чтобы ущерб, причиненный государству
или обществу, был полностью возмещен. Речь идет о преступлениях небольшой
тяжести в сфере страхования и кредитной деятельности, в области патентных и
авторских прав.