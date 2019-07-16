Нижняя палата во втором чтении приняла законопроект, направленный на защиту предпринимателей от необоснованного ареста и разрушения бизнеса в ходе следствия. Документ вносит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс.

Нижняя палата во втором чтении приняла законопроект, направленный на защиту предпринимателей от необоснованного ареста и разрушения бизнеса в ходе следствия. Документ вносит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс.Законопроект вводит существенную норму – следствие обязанодоказать суду необходимость продления содержания в СИЗО. В ходатайстве должнысодержаться мотивы продления, информация о ведущихся процессуальных действияхпо делу, а также причины, почему этого не делалось раньше, отметил спикерГосдумы Вячеслав Володин."Таким образом, пребывание граждан под стражей несможет продлеваться по одним и тем же основаниям", – подчеркнул председательнижней палаты.Решение судьи и продлении срока содержания под стражейдолжно последовать не позднее пяти суток после получения ходатайства. В случаеотказа подсудимому будет назначен залог или домашний арест.По словам Володина, для продолжения работы предприятия исохранения рабочих мест по ряду "экономических" статейпредпринимателей и директоров компаний запрещается помещать в СИЗО. При этом онподчеркнул, что связанные с мошенничеством, растратой, злоупотреблениемположением преступления будут рассматриваться без изменений."Однако на досудебной стадии подозреваемые и обвиняемыев этом предприниматели не будут содержаться в СИЗО", – пояснил Володин.Это позволит реализовать поручения президента и защититьпредставителей бизнес-сообщества от необоснованного ареста и разрушениябизнеса, заключил спикер Госдумы.Напомним, в декабре прошлого года парламентариизаконопроект, расширяющий перечень оснований для прекращения уголовногопреследования предпринимателей. Главное, чтобы ущерб, причиненный государствуили обществу, был полностью возмещен. Речь идет о преступлениях небольшойтяжести в сфере страхования и кредитной деятельности, в области патентных иавторских прав.