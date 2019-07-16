Актриса обратилась к
поклонникам на своей странице в Instagram. Ирина Пегова
показала очередные снимки с отдыха во Франции.
Актриса обратилась к
поклонникам на своей странице в Instagram. Ирина Пегова
показала очередные снимки с отдыха во Франции.
Звезда на снимках позирует на морском
побережье в белоснежном сарафане свободного кроя. Ирина Пегова предположила,
что после публикации кадров поклонники завалят ее ненужными вопросами и сделала
ход конем, первой обратившись к фолловерам.
"Море, любовь моя! Только не
комментируйте, про беременность я просто люблю такой фасон!" – подписала фото артистка.
Пользователи соцсети завалили Ирину Пегову комплиментами. "Замечательный фасон платья. Вам идет. Обожаю такие
платья, но не встречается мне. А так хочу! Вы божественна", "Ирина, я
обожаю Вас за простоту и искренность. Сейчас таких звезд мало!", "Вы
шикарная женщина", "Очаровашка", – высказались пользователи соцсети.
Напомним, ранее уже выкладывала в соцсеть фото из
Ниццы., где в настоящее время проводит отпуск. Артистка позировала
на галечном пляже. Россияне по достоинству оценили ее формы, а некоторые отметили,
что после курорта звезда приедет похудевшей.
Как писали "Дни.ру", каждое утро начинает
с пробежки, а днем много ходит, осматривая достопримечательности. Знаменитость воспитывает
13-летнюю дочь. С мужем Дмитрием Орловым она развелась в 2011 году.