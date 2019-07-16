Актриса обратилась к поклонникам на своей странице в Instagram. Ирина Пегова показала очередные снимки с отдыха во Франции.

Актриса обратилась кпоклонникам на своей странице в Instagram. Ирина Пеговапоказала очередные снимки с отдыха во Франции.Звезда на снимках позирует на морскомпобережье в белоснежном сарафане свободного кроя. Ирина Пегова предположила,что после публикации кадров поклонники завалят ее ненужными вопросами и сделалаход конем, первой обратившись к фолловерам."Море, любовь моя! Только некомментируйте, про беременность я просто люблю такой фасон!" – подписала фото артистка.Пользователи соцсети завалили Ирину Пегову комплиментами. "Замечательный фасон платья. Вам идет. Обожаю такиеплатья, но не встречается мне. А так хочу! Вы божественна", "Ирина, яобожаю Вас за простоту и искренность. Сейчас таких звезд мало!", "Вышикарная женщина", "Очаровашка", – высказались пользователи соцсети.Напомним, ранее уже выкладывала в соцсеть фото изНиццы., где в настоящее время проводит отпуск. Артистка позировалана галечном пляже. Россияне по достоинству оценили ее формы, а некоторые отметили,что после курорта звезда приедет похудевшей.Как писали "Дни.ру", каждое утро начинаетс пробежки, а днем много ходит, осматривая достопримечательности. Знаменитость воспитывает13-летнюю дочь. С мужем Дмитрием Орловым она развелась в 2011 году.