Поющая телеведущая приняла участие в юмористическом проекте. Ольга Бузова изобразила эротическую сцену с футболистом Федором Смоловым.

Поющая телеведущая приняла участие в юмористическом проекте.Ольга Бузова изобразила эротическую сцену с футболистом Федором Смоловым.Певица и спортсмен приняли участие в YouTube-шоу "CommentOut". В рамках игры знаменитости вытягивали карточки с именами звезд, настраницах Instagram которых необходимо оставить ужасный комментарий. Еслиучастник отказывает писать неоднозначное сообщение звезде, его подвергаютнаказанию.Ольге Бузовой достался Филипп Киркоров. Вокалистка должнабыла написать в соцсетях поп-короля следующую фраз: "Хочу запретить перелетытупым мамашкам с их кричащими детишками, которых надо тупо смыть в унитаз. Тысо мной?"Естественно, Ольга отказалась выполнять задание. "Есть вещи,которые для меня являются святыми, так шутить – это за гранью", – отметилаБузова и выбрала наказание.После поющей телеведущей пришлось пройти через унизительнуюпроцедуру. Федора Смолова поставили на стул перед сидящей напротив певицей.Спортсмену дали терку, морковку и заставили тереть овощ на лицо .Спортсмену и певице было очень неловко, еле сдерживая смех они выполняли условия игры. "Клево, молодец", – улыбнулся Федор Смолов в конце. "Поздравляю",– сказала .