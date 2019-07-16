Поющая телеведущая приняла участие в юмористическом проекте.
Ольга Бузова изобразила эротическую сцену с футболистом Федором Смоловым.
Поющая телеведущая приняла участие в юмористическом проекте.
Ольга Бузова изобразила эротическую сцену с футболистом Федором Смоловым.
Певица и спортсмен приняли участие в YouTube-шоу "Comment
Out". В рамках игры знаменитости вытягивали карточки с именами звезд, на
страницах Instagram которых необходимо оставить ужасный комментарий. Если
участник отказывает писать неоднозначное сообщение звезде, его подвергают
наказанию.
Ольге Бузовой достался Филипп Киркоров. Вокалистка должна
была написать в соцсетях поп-короля следующую фраз: "Хочу запретить перелеты
тупым мамашкам с их кричащими детишками, которых надо тупо смыть в унитаз. Ты
со мной?"
Естественно, Ольга отказалась выполнять задание. "Есть вещи,
которые для меня являются святыми, так шутить – это за гранью", – отметила
Бузова и выбрала наказание.
После поющей телеведущей пришлось пройти через унизительную
процедуру. Федора Смолова поставили на стул перед сидящей напротив певицей.
Спортсмену дали терку, морковку и заставили тереть овощ на лицо .
Спортсмену и певице было очень неловко, еле сдерживая смех они выполняли условия игры. "Клево, молодец", – улыбнулся Федор Смолов в конце. "Поздравляю",
– сказала .