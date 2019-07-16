Кенсингтонский дворец на своей странице в Instagram поделился фотографиями двух герцогинь с финала Уимблдона–2019. Британцы раскритиковали Кейт Миддлтон за большое количество морщин.

Кенсингтонский дворец на своей странице в Instagram поделился фотографиями двухгерцогинь с финала Уимблдона–2019. Британцыраскритиковали Кейт Миддлтон за большое количество морщин.Пользователи Сети пришли к выводу, что 37-летняя герцогиня К5мбриджскаязаметно постарела. По мнению критиков, Кейт Миддлтон плюнула на себя."Кейт теперь такаяморщинистая! Это безумие!", "Кейт красива, но одевается, как старуха, большуючасть времени", "Прекрасная, но выглядит гораздо старше своего возраста, такоеощущение, что ей уже перевалило за 50", – высказались британцы. При этом ряд фолловеровотметили, что Кейт Миддлтон сильно проигрывает во внешности Меган Маркл ивыглядит рядом с ней особенно неухоженной.Упрекнули Кейт Миддлтон и в излишней худобе. Герцогинепосоветовали начать, наконец, хорошо питаться, а то "скоро совсем растает".Напомним, – противница филлеров и любых уколовкрасоты, в отличие от Меган Маркл. Истинные поклонники отмечают, что даже сморщинками жена принца Уильяма выглядит естественно и замечательно.Как писали"Дни.ру", ране и ее супруг принцУильям возглавили престижный рейтинг журнала Tatler. Герцог и герцогиняКембриджские названы самыми влиятельными людьми года. А вот Меган Маркл спринцем Гарри не вошли даже в первую десятку.