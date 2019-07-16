Среди компьютерных игр существуют классические произведения, которые не теряют со временем своей актуальности и привлекательности.

Среди компьютерных игр существуют классические произведения, которые не теряют со временем своей актуальности и привлекательности. Это добротные игры, интерес к которым поддерживается путем рождения различных новых версий и модификаций. Меняется мода, появляются новые игры, а эти неизменно пользуются высоким спросом у геймеров. К таким культовым произведениям можно отнести Counter Strike 1.6. Она вызывает интерес у игроков разных возрастов, социального положения, материальной обеспеченности.

Сайт http://cs-quality.ru предлагает скачать данную игру бесплатно. Таким образом здесь предоставляется возможность насладиться игровым процессом всем, независимо от наличия материальных средств. Это дает возможность участвовать в игре молодым людям и подросткам.

Специалисты портала осуществили полную русификацию игры, тем самым дав возможность участвовать в игре русскоязычным игрокам. На сегодняшний день многие молодые люди владеют английским языком. Однако в таком деле как игра все-таки удобнее пользоваться родным языком. Это дает возможность чувствовать себя уверенно и быстро реагировать на игровые ситуации.

В сборке осуществлен полный перевод всех элементов игры, реплик действующих лиц, снаряжения и всего остального. Для общения в чате используется кириллица. Игроки могут воспользоваться русским ником. Для переключения раскладки используется стандартная ОС. Кроме самой игры рекомендуется скачать рабочий и обновляющийся список серверов.

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Игра Counter Strike в классической версии может происходить в трех режимах, под каждый из которых подгоняется своя карта. На сайте можно скачать дополнительные карты для игры. Они могут устанавливаться и на классический вариант игры, и на модифицированные ее версии. Для того чтобы обновить игру, занимаются установкой новых модов.