Муж Наташи Королевой опубликовал
откровенное фото с отдыха в Instagram. Тарзан (Сергей
Глушко) снялся в стрингах на фоне морского пейзажа.
Муж Наташи Королевой опубликовал
откровенное фото с отдыха в Instagram. Тарзан (Сергей
Глушко) снялся в стрингах на фоне морского пейзажа.
Супруг
певицы позирует с гордо поднятой головой у бассейна в одних красных стрингах.
"Продолжение следует!" —
подписал фотографию Тарзан.
Поклонницы
Тарзана от сексуального снимка пришли в полный восторг. Видимо, кадр
возбудил их красноречие. "Как по мне,
очень секси. Так держать! А нам держаться!", "Не знаю, как нога,
но красные труселя, конечно, манят!", "Аполлон!", "Красив, как Бог!", "Ай-ай-ай... Все женщины мира дружно вспотели сейчас!", "О,
боже, какой мужчина!!!" – высказались фолловеры стриптизера.
Однако нашлись и те, кто
раскритиковал Сергея Глушко за слишком откровенное фото. "Как-то асексуально получилось", "Постарел Серега", "Уже
возраст не тот, и тело не как у молодого. Видно, что уже
под 50!" – заявили хэйтеры.
Отметим, что в семье
Тарзана никто не смущается демонстрировать свои достоинства
общественности. Так, ранее его звездная жена сфотографировалась полностью
обнаженной, стоя на голове.
Как писали "Дни.ру", недавно
стало известно, что у открылся кулинарный талант, и он
хозяйничает на кухне в звездном семействе. Наташа Королева жалуется, что муж
жестко контролирует ее питание. уже много лет старается есть здоровую
пищу и тщательно следит за собой, поэтому может похвалиться завидной фигурой.