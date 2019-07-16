Муж Наташи Королевой опубликовал откровенное фото с отдыха в Instagram. Тарзан (Сергей Глушко) снялся в стрингах на фоне морского пейзажа.

Муж Наташи Королевой опубликовалоткровенное фото с отдыха в Instagram. Тарзан (СергейГлушко) снялся в стрингах на фоне морского пейзажа.Супругпевицы позирует с гордо поднятой головой у бассейна в одних красных стрингах."Продолжение следует!" —подписал фотографию Тарзан.ПоклонницыТарзана от сексуального снимка пришли в полный восторг. Видимо, кадрвозбудил их красноречие. "Как по мне,очень секси. Так держать! А нам держаться!", "Не знаю, как нога,но красные труселя, конечно, манят!", "Аполлон!", "Красив, как Бог!", "Ай-ай-ай... Все женщины мира дружно вспотели сейчас!", "О,боже, какой мужчина!!!" – высказались фолловеры стриптизера.Однако нашлись и те, ктораскритиковал Сергея Глушко за слишком откровенное фото. "Как-то асексуально получилось", "Постарел Серега", "Ужевозраст не тот, и тело не как у молодого. Видно, что ужепод 50!" – заявили хэйтеры.Отметим, что в семьеТарзана никто не смущается демонстрировать свои достоинстваобщественности. Так, ранее его звездная жена сфотографировалась полностьюобнаженной, стоя на голове.Как писали "Дни.ру", недавностало известно, что у открылся кулинарный талант, и онхозяйничает на кухне в звездном семействе. Наташа Королева жалуется, что мужжестко контролирует ее питание. уже много лет старается есть здоровуюпищу и тщательно следит за собой, поэтому может похвалиться завидной фигурой.