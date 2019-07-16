Пианистка продолжает радовать своих подписчиков в Instagram новыми фото с отдыха в Сочи. Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась очередной порцией снимков, восхитивших фолловеров.

Пианисткапродолжает радовать своих подписчиков в Instagram новыми фото с отдыха в Сочи. ВиталинаЦымбалюк-Романовская поделилась очередной порцией снимков, восхитившихфолловеров.На одной из фотографийзнаменитость позирует на фоне южного заката. Для вечерней прогулки возлюбленнаяпевца Прохора Шаляпина выбрала легкую воздушную тунику."...а вы тоже любитеСочи, закаты, яхты и комплименты?" – написала в соцсети ВиталинаЦымбалюк-Романовская. Поклонники восхитились снимками и одарили свою любимицукомплиментами. "Как всегда прекрасна", "Платье вам очень-очень мило","Красотка!", "Хорошее фото… Похудела...", "Великолепно выглядите. Морская нимфа",– высказались пораженные в самое сердце подписчики звезды.Некоторые из пользователейсоцсети поинтересовались, с кем отдыхает : ни сШаляпиным ли? Но пианистка не стала отвечать любопытным поклонникам. Отметим, впоследнее время фолловеры знаменитости заподозрили, что у них не все гладко вотношениях с певцом. Ранее артист уехал в большое турне без возлюбленной.Фотоотчет из США и Франции Прохор опубликовал на своей странице в Instagram.Как писали"Дни.ру", ранее между Прохором Шаляпиным и произошла размолвка. Пианистка не пустила избранника на деньрождения к его бывшей пассии, модели Анне Калашниковой.