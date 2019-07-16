В Сети появился новый тренд: звезды с помощью специального приложения старят фотографии, чтобы посмотреть, как будут выглядеть через десятки лет. Кристина Асмус – не исключение.

В Сети появился новый тренд: звезды с помощью специального приложения "старят" фотографии, чтобы посмотреть, как будут выглядеть через десятки лет. Кристина Асмус – не исключение.Актриса опубликовала в Instagram снимок, где запечатлена якобы в глубокой старости. "Побочка от хлоргексидина", – подписала она снимок, на котором выглядит как 80-летняя пенсионерка.Поклонники оценили такой юмор. "Французская бабушка из Парижа", "Американская пенсионерка", "Такая добрая, шведская бабушка Кристи", "Мои года – мое богатство", – пошутили пользователи Сети.Многие отметили, что артистка останется красавицей и на склоне лет: "Даже бабушка милая!", "Симпатичная бабуля!""Вы очаровательны и в таком виде", – заверил фолловер.Напомним, что Кристина Асмус счастлива в браке с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. В одном интервью звезда призналась, что их объединил футбол. Молодые люди начали переписываться в Twitter и вышли на эту тему, а позже стали общаться вживую.В 2013-м влюбленные поженились. Через год у них родилась дочка Анастасия.