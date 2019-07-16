В Сети появился новый тренд: звезды с помощью специального приложения старят свои фотографии, чтобы посмотреть, как они будут выглядеть через десятки лет. Кристина Асмус – не исключение.

В Сети появился новый тренд: звезды с помощью специального приложения старят свои фотографии, чтобы посмотреть, как они будут выглядеть через десятки лет. Кристина Асмус – не исключение.Актриса опубликовала на своей странице в Instagram снимок, где она запечатлена в глубокой старости. "Побочка от Хлоргексидина", – подписала актриса снимок, на котором она выглядит как 80-летняя пенсионерка.Поклонники оценили юмор артистки. "Французская бабушка из Парижа", "Американская пенсионерка", "Такая добрая, шведская бабушка Кристи", "Мои года – мое богатство", – шутили пользователи Сети.Многие отметили, что несмотря на возраст, Асмус остается такой же красавицей. "Даже бабушка милая!", "Симпатичная бабуля!", – отмечали поклонники."Вы очаровательны и в таком виде", – признался фолловер.Напомним, Кристина уже 7 лет в отношениях с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. В одном интервью звезда призналась, что их с юмористом объединил футбол. Они начали переписываться в Twitter и зацепились за эту тему, общение продолжилось, но уже вживую.В 2013 году влюбленные поженились. Еще через год у них родилась чудесная дочка – Анастасия. Пара до сих пор счастлива в браке.В 2013 году влюбленные поженились. Еще через год у них родилась чудесная дочка – Анастасия. Пара до сих пор счастлива в браке.