Год назад произошло одно из самых громких событий на постсоветском музыкальном пространстве. Речь идет о пресс-конференции Лаймы Вайкуле, данной ею накануне концертов в Одессе. Напомним, что бывшая советская певица крайне резко высказалась относительно перспектив гастролей в Крыму, категорически заявив об их невозможности.

Год назадпроизошло одно из самых громких событий на постсоветском музыкальномпространстве. Речь идет о пресс-конференции Лаймы Вайкуле, данной ею наканунеконцертов в Одессе. Напомним, что бывшая советская певица относительноперспектив гастролей в Крыму, категорически заявив об их невозможности.самое ближайшее время музыкальный фестиваль "Рандеву", после его традиционногопроведения в Юрмале, состоится там же, в Одессе. Примечательно, что от Россиидля участия в одесском шоу вылетает настоящий "звездный десант": Григорий Лепс,Любовь Успенская, Лолита, Александр Ревва, Стас Михайлов, Сергей Мазаев,Александр Панайотов, Сергей Лазарев, Елена Ваенга, Валерий Сюткин, ВалерийМеладзе, Алексей Чумаков. Компанию им составят сама Лайма Вайкуле, недавноотказавшаяся от выступлений в России Нино Катамадзе и целый ряд латвийских иукраинских исполнителей.Черезнекоторое время после того, как выступления Лаймы Вайкуле были исключены изновогодних эфиров на российском телевидении, в столичной околомузыкальнойтусовке начались разговоры о том, что Вайкуле может привезти "Рандеву" вМоскву. Это могло бы окончательно "реабилитировать" певицу в глазах российскихпоклонников, однако Лайма решила поступить по-другому, сделав ставку на Одессу.сожалению, не только в украинской, но и в латвийской части фестиваля, некоторыепредставители отечественного шоу-бизнеса принять участие не смогут. Причина –наличие их фамилий в так называемых "черных списках лиц, чье присутствие встране составляет угрозу национальной безопасности Латвии". Впрочем, лучшимкритерием "объективности и обоснованности" подобных опасений является то, чтоиз них до сих пор не удалена информация об Иосифе Давыдовиче Кобзоне,скончавшемся почти год назад.Небудем пытаться разгадать мотивы, которыми руководствовалась латвийская певица.Ведь за год накопилось немало вопросов, касающихся не только морально-этическойстороны взаимоотношений Вайкуле с русскоязычными зрителями, но и проблем правовогохарактера, затрагивающих непосредственно статус гражданки Латвии в РоссийскойФедерации.В августе прошлого года МВД России по инициативе общественного деятеля Александра Хаминского была проведена проверка легитимности концертной деятельности певицы в нашей стране. И, по словам представителей Главного управления по вопросаммиграции, никаких нарушений в деятельности Вайкуле выявлено не было. Но так ли этона самом деле?"Если рассмотреть ситуацию с формальной точки зрения, это, безусловно так. Певицавъезжала в Россию, предъявляя официальные документы, позволяющие ей не тольконаходиться в стране, но и заниматься экономической деятельностью. Тогда, если,казалось бы, все претензии сняты, почему известная певица практическипрекратила гастрольную деятельность в России, "засветившись" лишь однажды – насъемках "Песни года 2018"? – задается вопросом Хаминский. – Ответкроется в практически оставшемся незамеченным комментарии концертного директорапевицы Алексея Яковлева: со всей невозмутимостью он отметил, что у Лаймы Вайкулеимеется вид на жительство (далее – ВНЖ)в Российской Федерации, и ему не понятна вся происходящая вокруг шумиха".Тогдаэти слова утонули в потоке хайповых новостей, а зря. Дело в том, что всоответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положениииностранных граждан в Российской Федерации" ВНЖ выдается иностранцам в целяхпостоянного проживания на территории нашей страны, причем как минимум через годпосле получения предыдущего документа – разрешения на временное проживание (далее – РВП). "Если говорить простымисловами, имея ВНЖ, гражданка Латвии Лайма Вайкуле должна постоянно проживать вРоссии, быть зарегистрированной по месту жительства, получить в налоговыхорганах ИНН и платить законно установленные налоги. Равно как и россияне, она вправевыезжать из страны в краткосрочный отпуск, командировки, на лечение и так далее. Однакоосновное время должна проводить именно здесь, в России, – подчеркнул эксперт. – Но, как мыпонимаем, все было с точностью до наоборот. Она ведь постоянно проживала вЮрмале, а в Россию приезжала лишь для участия в концертах или частныхмероприятиях".Хаминский уверен, что в отношении любого иностранца, нарушающего правила пребыванияв России, установленные законом и имеющимися документами – в данном случае ВНЖ,– миграционные власти страны уже давно подали бы иск о признании права напостоянное проживание утраченным. Причем потеря статуса должна была произойтиименно с того момента, когда иностранный гражданин "покинул Россию и невернулся". В случае с Вайкуле этого почему-то не произошло.На вопрос, какиепоследствия возникли бы у такого юридического шага, общественный деятель отметил, что с даты потери статуса ею было бы утрачено право выступать с концертами безсоответствующих разрешения и визы. Кроме того, имея ВНЖ и являясь налоговымрезидентом РФ, Лайма Вайкуле платила бы 13% с доходов, полученных на территорииРоссийской Федерации, а без такого статуса налоговые отчисления составили быуже 30%. При этом Хаминский отметил, что их можно доначислить с даты утери права на постоянноепроживание в стране.Возможно, именно поэтому звезда больше не ездит в Россию, считает эксперт. "Второй причиной могут быть личные обиды и совершенно неправильная оценка ситуации с Крымом. В Крыму проживает огромное количество поклонников певицы. И ничто немешает латвийской звезде посетить Крым, не нарушая ни российское, ни украинское,ни европейское законодательство. Для этого нужно всего-навсего прилететь наУкраину, автомобильным или железнодорожным транспортом добраться до пунктаперехода административной границы Украины, пройти предусмотренные украинскимзаконодательством процедуры и через 20 метров повторить все то же самое напункте погранперехода пограничной службы России. Именно таким способом в Крымпопадают, например, наблюдатели ОБСЕ. И все по закону. Было бы желание", – добавил он.И все же у россиян есть шанс увидеть Лайму Вайкуле в Москве, Санкт-Петербурге и другихроссийских городах. В марте предполагается проведение еесольного концерта в Кремлевском дворце. "Насколько я понимаю, она решила,наконец-то, узаконить свои отношения с Россией, перейдя на использованиевъездных виз соответствующей категории (многократных деловых), дающих право наосуществление в России концертной деятельности. А во-вторых, будем надеяться,что летние "Рандеву" в Юрмале и Одессе в 2019 году – не последние, и в следующемгоду они пройдут, например, в Москве, Сочи или, скажем, в Ялте. С точки зрениязакона никаких препятствий тут нет. Было бы желание", – уверен Хаминский.