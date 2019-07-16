Лера Кудрявцева предупредила подписчиц об опасности браков с молодыми мужчинами. По наблюдениям телеведущей, они иногда пропадают по ночам.

Лера Кудрявцева предупредила подписчиц об опасности браков смолодыми мужчинами. По наблюдениям телеведущей, они иногда пропадают по ночам.Супруг Леры Кудрявцевой – хоккеист Игорь Макаров – срединочи пытался улететь в неизвестном направлении. Телезвезда поделилась своимипереживаниями с поклонницами в Instagram."Сплю я значит себе спокойно и вдруг сквозь сон понимаю, что нарастает какой -то шум и льется вода. Шум усиливается и хрясь – грохот..Вскакиваю , включаю свет. Мужа рядомнет, стакан воды пролит на постель", – рассказывает о ночном приключенииЛера Кудрявцева.Как выяснилось, ее супругу приснилось, что он куда-то летел,но при этом заблудился. Лера Кудрявцева предупреждает своих ровесниц, что у нихмогут возникнуть такие же проблемы с более молодым избранником.Оказалось, что подписчицы в курсе – они стали делитьсяпохожими историями. "У моей подружки ее муж через нее в окоп прыгал ипрямо на пол – вот было грохота!", "У меня муж по полу во сне полз, адумал, что по дереву лезет…", – написали фолловеры. Были и более серьезныеслучаи: мужу одной поклонницы приснилось, что на него напала большая собака – врезультате супруга получила во сне кулаком по лбу.Мужская часть аудитории нашла более простое объяснениеночному инциденту в спальне . По мнению "эксперта", Макаровпросто неудачно катапультировался и запутался в парашюте.