Лера Кудрявцева предупредила подписчиц об опасности браков с
молодыми мужчинами. По наблюдениям телеведущей, они иногда пропадают по ночам.
Лера Кудрявцева предупредила подписчиц об опасности браков с
молодыми мужчинами. По наблюдениям телеведущей, они иногда пропадают по ночам.
Супруг Леры Кудрявцевой – хоккеист Игорь Макаров – среди
ночи пытался улететь в неизвестном направлении. Телезвезда поделилась своими
переживаниями с поклонницами в Instagram.
"Сплю я значит себе спокойно и вдруг сквозь сон понимаю
, что нарастает какой -то шум и льется вода. Шум усиливается и хрясь – грохот
..Вскакиваю , включаю свет. Мужа рядом
нет, стакан воды пролит на постель", – рассказывает о ночном приключении
Лера Кудрявцева.
Как выяснилось, ее супругу приснилось, что он куда-то летел,
но при этом заблудился. Лера Кудрявцева предупреждает своих ровесниц, что у них
могут возникнуть такие же проблемы с более молодым избранником.
Оказалось, что подписчицы в курсе – они стали делиться
похожими историями. "У моей подружки ее муж через нее в окоп прыгал и
прямо на пол – вот было грохота!", "У меня муж по полу во сне полз, а
думал, что по дереву лезет…", – написали фолловеры. Были и более серьезные
случаи: мужу одной поклонницы приснилось, что на него напала большая собака – в
результате супруга получила во сне кулаком по лбу.
Мужская часть аудитории нашла более простое объяснение
ночному инциденту в спальне . По мнению "эксперта", Макаров
просто неудачно катапультировался и запутался в парашюте.