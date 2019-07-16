Певица стала
участницей нового выпуска Звездных флюИдов от YouTube-блогера
Иды Галич. Анна Седокова заинтриговала зрителей.
Певица стала
участницей нового выпуска "Звездных флюИдов" от YouTube-блогера
Иды Галич. Анна Седокова заинтриговала зрителей.
Звезда
рассказала ведущей историю из своей жизни. "15 лет тому назад я была впервые
номинирована на эту премию Муз-ТВ в составе группы "Виа Гра", но меня туда не
взяли. Я тогда была беременная, дома сидела. Я ушла из группы. Это боль...", -
поделилась Анна Седокова.
Ида
Галич задала знаменитости вопрос: "Ты в этот раз не беременная?" Однако Анна
Седокова лишь загадочно улыбнулась и рассмеялась, решив сохранить интригу. "Пишите
в комментариях, кто будет: мальчик или девочка?" – предложила блогер
подписчикам своего канала.
Отметим, у певицы трое детей: восьмилетняя Моника живет со своим
отцом – экс-супругом Анны Седоковой – бизнесменом Максимом Чернявским. После
расставания с ним звезда родила сына Гектора в отношениях с новым возлюбленным,
но их роман продлился недолго.
Как писали "Дни.ру", Анна Седокова осталась наедине с проблемами во
время тяжелого развода с Максимом Чернявским. Все подруги предали певицу,
приняв сторону бывшего мужа. За время тяжелой процедуры развода певицу даже
пытались лишить материнских прав.
Напомним, ранее выпустила новый
клип "Яжемать". У многих россиян он вызвал шок. Раскритиковала его в
своем микроблоге в "ЖЖ" и скандальный блогер Лена Миро, которая
уверена, что ведет себя недостойно и подает дурной пример другим
матерям.