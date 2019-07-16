Певица стала участницей нового выпуска Звездных флюИдов от YouTube-блогера Иды Галич. Анна Седокова заинтриговала зрителей.

Певица сталаучастницей нового выпуска "Звездных флюИдов" от YouTube-блогераИды Галич. Анна Седокова заинтриговала зрителей.Звездарассказала ведущей историю из своей жизни. "15 лет тому назад я была впервыеноминирована на эту премию Муз-ТВ в составе группы "Виа Гра", но меня туда невзяли. Я тогда была беременная, дома сидела. Я ушла из группы. Это боль...", -поделилась Анна Седокова.ИдаГалич задала знаменитости вопрос: "Ты в этот раз не беременная?" Однако АннаСедокова лишь загадочно улыбнулась и рассмеялась, решив сохранить интригу. "Пишитев комментариях, кто будет: мальчик или девочка?" – предложила блогерподписчикам своего канала.Отметим, у певицы трое детей: восьмилетняя Моника живет со своимотцом – экс-супругом Анны Седоковой – бизнесменом Максимом Чернявским. Послерасставания с ним звезда родила сына Гектора в отношениях с новым возлюбленным,но их роман продлился недолго.Как писали "Дни.ру", Анна Седокова осталась наедине с проблемами вовремя тяжелого развода с Максимом Чернявским. Все подруги предали певицу,приняв сторону бывшего мужа. За время тяжелой процедуры развода певицу дажепытались лишить материнских прав.Напомним, ранее выпустила новыйклип "Яжемать". У многих россиян он вызвал шок. Раскритиковала его всвоем микроблоге в "ЖЖ" и скандальный блогер Лена Миро, котораяуверена, что ведет себя недостойно и подает дурной пример другимматерям.