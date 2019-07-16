Елена Малышева призвала подписчиков от души поесть еще раз - и даже разрешила немного выпить. Со среды про еду придется забыть – телеведущая запускает новый проект Сбрось лишнее.

Елена Малышева призвала подписчиков от души поесть еще раз -и даже разрешила немного выпить. Со среды про еду придется забыть – телеведущаязапускает новый проект "Сбрось лишнее".Обращение Елены Малышевой относится к тем, кто решилприсоединиться к шоу. Подписчики теледоктора в Instagram, начиная с 17 июля, будутвместе с ведущей сбрасывать лишние килограммы."В эту среду (17 июля) стартует проект "Сбросьлишнее". Будем худеть вместе!", – подписала свой пост в микроблогеЕлена Малышева. Телеведущая подчеркнула, что летом легче бороться с лишнимвесом, чем в другие времена года.Формат программы угадать нелегко. Елену Малышеву частопосещают весьма экстравагантные идеи. Самым скандальным выпуском ее программы"Жить здорово" на Первом канале стал номер "танец матки",который со временем превратился в интернет-мем.Теледоктор ничего постыдного в таких номерах не видит. Такчто в своем новом шоу , скорее всего, не раз удивит зрителей. Бывшийтелеведущий и автор книг о здоровом образе жизни Геннадий Малахов считает, чтос помощью скандальных сюжетов теледоктор пытается поднять рейтинг своейпередачи, пишет .Недавно заслуженный врач России и телеведущая высказала мнение о лучшей диете в мире.уверена, что на первом месте – средиземноморская.По мнению врача, сбалансированное диетическое питание должно быть в приоритете при желании похудеть. Оно способствуют этому значительно больше, чем физические нагрузки.