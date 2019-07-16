Елена Малышева призвала подписчиков от души поесть еще раз -
и даже разрешила немного выпить. Со среды про еду придется забыть – телеведущая
запускает новый проект Сбрось лишнее.
Елена Малышева призвала подписчиков от души поесть еще раз -
и даже разрешила немного выпить. Со среды про еду придется забыть – телеведущая
запускает новый проект "Сбрось лишнее".
Обращение Елены Малышевой относится к тем, кто решил
присоединиться к шоу. Подписчики теледоктора в Instagram, начиная с 17 июля, будут
вместе с ведущей сбрасывать лишние килограммы.
"В эту среду (17 июля) стартует проект "Сбрось
лишнее". Будем худеть вместе!", – подписала свой пост в микроблоге
Елена Малышева. Телеведущая подчеркнула, что летом легче бороться с лишним
весом, чем в другие времена года.
Формат программы угадать нелегко. Елену Малышеву часто
посещают весьма экстравагантные идеи. Самым скандальным выпуском ее программы
"Жить здорово" на Первом канале стал номер "танец матки",
который со временем превратился в интернет-мем.
Теледоктор ничего постыдного в таких номерах не видит. Так
что в своем новом шоу , скорее всего, не раз удивит зрителей. Бывший
телеведущий и автор книг о здоровом образе жизни Геннадий Малахов считает, что
с помощью скандальных сюжетов теледоктор пытается поднять рейтинг своей
передачи, пишет .
Недавно заслуженный врач России и телеведущая высказала мнение о лучшей диете в мире.
уверена, что на первом месте – средиземноморская.
По мнению врача, сбалансированное диетическое питание должно быть в приоритете при желании похудеть. Оно способствуют этому значительно больше, чем физические нагрузки.