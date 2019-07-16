Виновен в убийстве. Такой вердикт вынес суд в мексиканском штате Кинтана-Роо россиянину Алексею Макееву. Алексей Макеев снимал видео с оскорблениями в адрес мексиканцев, которые выкладывал в интернет. Макеев угрожал мексиканцам и демонстрировал на своих видео нацистскую символику.

Виновен в убийстве. Такой вердикт вынес суд в мексиканском штате Кинтана-Роо россиянину Алексею Макееву. Блогер Алексей Макеев снимал видео с оскорблениями в адрес мексиканцев, которые выкладывал в интернет. Макеев угрожал мексиканцам и демонстрировал на своих видео нацистскую символику. Эти видео сильно раздражали местных жителей.В конце мая 2017 года окружили дом Макеева в Канкуне. Они хотели расправиться с ним. Во время нападения россиянин получил тяжелые травмы. Отбиваясь от разгоряченной толпы с палками и камнями ножом, Макеев ранил одного из нападавших. Раненый мексиканец вскоре скончался, напоминает ход событий РИА Новости. От линчевания Макеева, называвшего себя "Русским нацистским повелителем", спас случайно оказавшийся поблизости наряд полиции.После этого Макеев был задержан и содержался в тюрьме. Сколько ему придется еще отсидеть, станет известно 16 июля. Тогда же будет оглашена и сумма компенсации родным убитого местного жителя.