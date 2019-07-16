На причальную стенку Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге налетело судно на воздушных крыльях. Метеор повредил носовую часть при маневрировании, сообщают очевидцы водного происшествия.

На причальную стенку Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге налетело судно на воздушных крыльях. "Метеор" повредил носовую часть при маневрировании, сообщают очевидцы водного происшествия.Они сняли видео столкновения скоростного судна с причалом, отмечает Интерфакс". Спасатели МЧС прибыли на место происшествия. На месте предполагаемой аварии серьезных повреждений причала не обнаружено.Перед тем, как покинуть место столкновения с причалом, "Метеор" высадил пассажиров.