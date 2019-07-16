Турция продолжит буровые работы в Средиземном море, несмотря на санкции, введенные Европейским союзом. Такое заявление сделало министерство иностранных дел Турецкой Республики.

Турция продолжит буровые работы в Средиземном море, несмотря на санкции, введенные Европейским союзом. Такое заявление сделало министерство иностранных дел Турецкой Республики.Ранее СМИ сообщали, что 15 июля Совет ЕС принял ряд ограничительных мер в отношении Турции из-за разведки месторождений углеводородов, проводимой в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.В заявлении турецкого МИД говорится, что Турция продолжит защищать свои права, а также права киприотов-турок и активизирует свою деятельность в этом направлении.Внешнеполитическое ведомство отметило, что данное решение показывает, насколько предвзято Евросоюз относится к кипрскому вопросу, так как киприоты-турки, имеющие равные права на природные ресурсы в этом регионе, игнорируются и не упоминаются.Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия отрицательно относится к решению Европейского союза касательно введения санкций в отношении Турции в связи с обострением ситуации в Средиземноморье. Однако это не означает, что Москва поддерживает действия Турции, которая направила в ИЭЗ Кипра свои буровые суда для добычи природного газа.По мнению дипломата, односторонние санкции противоречат международному праву и процедурам Совета безопасности Организации Объединенных Наций, сообщает газета "Известия".