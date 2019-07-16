В заключительном матче первого тура российской премьер-лиги московский Локомотивсыграет с казанским Рубином. На игре впервые в истории чемпионата России в режиме офлайн будет действовать система видеопомощи VAR.

В заключительном матче первого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив"сыграет с казанским "Рубином". На игре впервые в истории чемпионата России в режиме офлайн будет действовать система видеопомощи VAR."Мобильные комплексы VAR будут задействованы для обслуживания матча первого тура "Локомотив" – "Рубин" по инициативе Российского футбольного союза (РФС), – сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ростелеком". – Подтверждаем готовность компании к полноценному внедрению VAR в онлайн-режиме и ожидаем подтверждения предоставления сигналов вещателем".Ранее система VAR использовалась в матчах Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, которые прошли в России, а также в четвертьфинальных, полуфинальных и финальной встречах Кубка России.Напомним, матч "Локомотив" – "Рубин" состоится в понедельник, 15 июля и пройдет на поле "РЖД Арены" в Москве, начало – в 20:00 по местному времени.