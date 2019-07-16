Крымский мост не пострадает – даже если Киев рискнет
реализовать свои безумные планы. А вот для Украины атака на Керченскую
переправу станет началом конца.
Крымский мост не пострадает – даже если Киев рискнет
реализовать свои безумные планы. А вот для Украины атака на Керченскую
переправу станет началом конца.
Заявления украинских политиков по поводу Крымского моста
продолжают комментировать в России. Планы, озвученные бывшим секретарем Совета
национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым, вызывают
разную реакцию – от смеха до возмущения. Ранее политик заявил, что Киев может
уничтожить Керченскую переправу "за минуты" с помощью новых ракет
"Нептун".
Официальный
представитель МИД России Мария Захарова считает, что оценить высказывания бывшего
секретаря СНБО должны его кураторы на Западе.
"Все заявления подобного рода государственных деятелей
нужно квалифицировать с точки зрения того самого европейского правового поля, с
которым ассоциируется Украина", – заявила Захарова в эфире радио "Комсомольская
правда". Дипломат подчеркнула, что оценка подобных заявлений должна прозвучать
не с российской стороны – тогда это расставит все точки над "i".
также, отметила Захарова, не существует конвенций Евросоюза или Совета Европы,
в рамках которых подобные заявления казались бы нормальными.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил надежду, что новая
украинская власть будет все же умнее предыдущей, которую представляет Турчинов.
"Полуостров, как и мост, надежно
защищен. Если что-то подобное и произойдет, что маловероятно, то Крымский мост
не пострадает. А вот последствия для Украины будут самыми плачевными. Если
провокация произойдет, то это станет началом конца для украинского государства",
– цитирует депутата .
Психическое здоровье бывшего секретаря СНБО, выступившего с заявлением по поводу вызвало вопросы
у члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича. Сенатор
назвал Турчинова "больным на голову
человеком". Клинцевич подчеркнул, что никто из правящей украинской элиты
не одернул бывшего секретаря СНБО, передает
Россияне отреагировали на заявление Турчинова в соцсетях.
Пользователи отмечают, что на Украине проблемы с тем, чтобы хоть что-то
построить – а вот разрушать всегда готовы. В то же время, способность
украинских ракет долететь до вызывает у многих сомнения: завсегдатаи соцсетей
опасаются, как бы эти агрегаты не взорвались над головой у украинцев, пишет