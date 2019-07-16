Крымский мост не пострадает – даже если Киев рискнет реализовать свои безумные планы. А вот для Украины атака на Керченскую переправу станет началом конца.

Крымский мост не пострадает – даже если Киев рискнетреализовать свои безумные планы. А вот для Украины атака на Керченскуюпереправу станет началом конца.Заявления украинских политиков по поводу Крымского мостапродолжают комментировать в России. Планы, озвученные бывшим секретарем Советанациональной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым, вызываютразную реакцию – от смеха до возмущения. Ранее политик заявил, что Киев можетуничтожить Керченскую переправу "за минуты" с помощью новых ракет"Нептун".Официальныйпредставитель МИД России Мария Захарова считает, что оценить высказывания бывшегосекретаря СНБО должны его кураторы на Западе."Все заявления подобного рода государственных деятелейнужно квалифицировать с точки зрения того самого европейского правового поля, скоторым ассоциируется Украина", – заявила Захарова в эфире радио "Комсомольскаяправда". Дипломат подчеркнула, что оценка подобных заявлений должна прозвучатьне с российской стороны – тогда это расставит все точки над "i".также, отметила Захарова, не существует конвенций Евросоюза или Совета Европы,в рамках которых подобные заявления казались бы нормальными.Депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил надежду, что новаяукраинская власть будет все же умнее предыдущей, которую представляет Турчинов."Полуостров, как и мост, надежнозащищен. Если что-то подобное и произойдет, что маловероятно, то Крымский мостне пострадает. А вот последствия для Украины будут самыми плачевными. Еслипровокация произойдет, то это станет началом конца для украинского государства",– цитирует депутата .Психическое здоровье бывшего секретаря СНБО, выступившего с заявлением по поводу вызвало вопросыу члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича. Сенаторназвал Турчинова "больным на головучеловеком". Клинцевич подчеркнул, что никто из правящей украинской элитыне одернул бывшего секретаря СНБО, передаетРоссияне отреагировали на заявление Турчинова в соцсетях.Пользователи отмечают, что на Украине проблемы с тем, чтобы хоть что-топостроить – а вот разрушать всегда готовы. В то же время, способностьукраинских ракет долететь до вызывает у многих сомнения: завсегдатаи соцсетейопасаются, как бы эти агрегаты не взорвались над головой у украинцев, пишет