В Сети проходит популярный среди российских звезд флешмоб #BottleCapChallenge. Суть его заключается в том, чтобы сбить пробку с бутылку ногами. Алина Загитова отличилась от общий массы и нашла более креативное решение.

В Сети проходит популярный среди российских звезд флешмоб #BottleCapChallenge. Суть его заключается в том, чтобы сбить пробку с бутылку ногами. Алина Загитова отличилась от общий массы и нашла более креативное решение.В интернете появилось видео, где спортсменка сидит на диване в черном худи и розовой кепке. Между ее ног устроился домашний питомец Алины – собака породыакита-инупо кличке Масару, которую ей подарили в мае прошлого года на торжественной церемонии в московской гостинице "Метрополь".Чемпионка приобняла сзади животное. Одной рукой она держала его лапу, а в другой у нее находилась бутылка с водой. Одним резким движением она сбила пробку с бутылки собачьей конечностью.Судя по довольной улыбке, Загитова была в крайне приподнятом настроении и радовалась своей идеи. Но этого нельзя сказать о Масару. Питомец недовольно отвернул голову, видимо, ему это больше напомнило издевательство, нежели смешной трюк.