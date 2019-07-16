Выступлением Софии Ротару завершился XVIII Международный фестиваль искусств Славянский базар в Витебске. По количеству собранных цветов Народная артистка Советского Союза и Украины переплюнула, кажется, всех остальных звезд.

Выступлением Софии Ротару завершился XVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". По количеству собранных цветов Народная артистка Советского Союза и Украины переплюнула, кажется, всех остальных звезд.Сегодня София Ротару выступает крайне редко – сказывается и то, что певице идет 72-й год, и состояние здоровья, и напряженная политическая ситуация. И если жителям Казахстана еще везет – изредка певица там появляется, то в России она отказывается выступать категорически, потому что на родине не поймут земляки. Поэтому единственным шансом увидеть любимую артистку для поклонников была поездка в соседнюю Беларусь, благо, что от Москвы всего ночь на поезде.На "Славянском базаре в Витебске" Ротару исполнила (хоть и под фонограмму, но важно ли это?!) три песни – "Давай устроим лето", "Я хочу танцевать с тобой" и "Одна калина". Шеститысячный зал Летнего амфитеатра встречал артистку стоя. А она спускалась к людям, чтобы они могли вблизи увидеть, как юно выглядит обожаемая певица на восьмом десятке лет.На финальных аккордах охрана зала едва могла сдерживать поток от желающих вручить Софии Михайловне букет или поцеловать в щеку. Правда, прикоснуться к царственному телу было позволено не всем – одного особо ярого и настойчивого фаната, хотевшего лизнуть в щеку, она оттолкнула. Мол, не надо мне ваших знаков внимания. Как выяснилось, этого почитателя Ротару давно знает – он часто приезжает специально на ее выступления.От общения с журналистами певица категорически отказалась – наверное, не хотела вопросов про Украину, или просто устала за более полувека сценической карьеры к однотипным вопросам. Что ж, имеет право. Ибо королева.