Ситуация вокруг президента Украины Владимира Зеленского обостряется. В администрации лидера Незалежной неожиданно
подвергли критике его инициативу. Так, у замруководителя офиса президента
Украины Вадима Пристайко возникли вопросы к предложению Зеленского о люстрации
высших чиновников.
Ситуация вокруг президента Украины Владимира Зеленского обостряется. В администрации лидера Незалежной неожиданно
подвергли критике его инициативу. Так, у замруководителя офиса президента
Украины Вадима Пристайко возникли вопросы к предложению Зеленского о люстрации
высших чиновников.
Люстрация предполагает законодательные ограничения для
чиновников, занимавших должности во времена президентства Петра Порошенко – с
2014 по 2019 годы. Одним из них является Пристайко. С его слов, он работал со
многими президентами Украины.
Пристайко отметил, что если Зеленский примет соответствующее
решение, то чиновники ему подчинятся, и наверняка придут те, кто не запятнал
свою репутацию. Тем не менее, отметил чиновник, он не поддерживает поголовные
люстрации.
"Я считаю, преемственность определенная должна
сохраняться, иначе мы каждый раз начинаем строить с самого начала", -
пояснил замруководителя администрации .
По словам Пристайко, украинский лидер намерен привести в
правительство новых людей, которые не примелькались и которые не помнят жизнь в
СССР. "Идея понятна, лично мне не нравится реализация. Посмотрим, как оно
будет работать”, – заключил чиновник.
Ранее СМИ сообщали о тяжелом положении Зеленского. Как
отмечала "Украинская правда", президенту Украины не доверяют реальные
рычаги власти. Важнейшие решения якобы принимает глава администрации президента
Андрей Богдан.
Сразу несколько групп влияния пытаются отрезать политика от внешнего мира, поместив в своеобразный "футляр", отмечают журналисты. Вероятно, это связано с неопытностью на политическом поприще.