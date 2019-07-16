Ситуация вокруг президента Украины Владимира Зеленского обостряется. В администрации лидера Незалежной неожиданно подвергли критике его инициативу. Так, у замруководителя офиса президента Украины Вадима Пристайко возникли вопросы к предложению Зеленского о люстрации высших чиновников.

Ситуация вокруг президента Украины Владимира Зеленского обостряется. В администрации лидера Незалежной неожиданноподвергли критике его инициативу. Так, у замруководителя офиса президентаУкраины Вадима Пристайко возникли вопросы к предложению Зеленского о люстрациивысших чиновников.Люстрация предполагает законодательные ограничения длячиновников, занимавших должности во времена президентства Петра Порошенко – с2014 по 2019 годы. Одним из них является Пристайко. С его слов, он работал сомногими президентами Украины.Пристайко отметил, что если Зеленский примет соответствующеерешение, то чиновники ему подчинятся, и наверняка придут те, кто не запятналсвою репутацию. Тем не менее, отметил чиновник, он не поддерживает поголовныелюстрации."Я считаю, преемственность определенная должнасохраняться, иначе мы каждый раз начинаем строить с самого начала", -пояснил замруководителя администрации .По словам Пристайко, украинский лидер намерен привести вправительство новых людей, которые не примелькались и которые не помнят жизнь вСССР. "Идея понятна, лично мне не нравится реализация. Посмотрим, как онобудет работать”, – заключил чиновник.Ранее СМИ сообщали о тяжелом положении Зеленского. Какотмечала "Украинская правда", президенту Украины не доверяют реальныерычаги власти. Важнейшие решения якобы принимает глава администрации президентаАндрей Богдан.Сразу несколько групп влияния пытаются отрезать политика от внешнего мира, поместив в своеобразный "футляр", отмечают журналисты. Вероятно, это связано с неопытностью на политическом поприще.