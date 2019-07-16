Ольга Бузова вывела Филиппа Киркорова из равновесия. Артистка предложила поп-королю спеть дуэтом.

Ольга Бузова вывела Филиппа Киркорова из равновесия. Артисткапредложила поп-королю спеть дуэтом.Поющая телеведущая разыграла коллегу по цеху в рамках юмористическогошоу Comment Out, которое выходит на YouTube. Ольга Бузова позвонила ФилиппуКиркорову на личный мобильный. Вокалистка умолчала, что говорит по громкойсвязи и при свидетелях, поэтому артист был крайне раскрепощен."Я придумала песню. Там есть и сексуальный подтекст, там имало слов. И мне кажется, это будет бомба и такая танцевальная версия, чтобыуспеть зацепиться за летние хиты, чтобы ставили в клубах. Но я не давлю натебя, просто скажи, как тебе. Ок?" – говорила Бузова к Киркорову по телефону.Поп-король положительно отнесся к предложению. ФилиппКиркоров напомнил собеседнице, что много раз предлагал ей песни для совместногоисполнения, однако та их постоянно отвергала.После Ольга попыталась напеть будущий хит. "Собачка говорит:"Гав-гав". Коровка говорит: "Му-му". Кошка говорит: "Мяу-Мяу", а я скажу тебе: "Привяу".Гав, гав, гав, му, му, му, привяу", – еле сдерживала смех Ольга Бузова.Филипп Киркоров отреагировал только спустя несколько секунд,судя по всему, артист пребывал в шоке от услышанного. "Чего? – произнес поп-король.– Оль, ты ***** (обалдела – прим. ред.). Я такое говно петь не буду! Знаешь,кто бы смог? Вот, Коля! Коленька Басков, мой закадычный, заклятый дружок, вот он,я уверен, – мяу, мяу – вот на это согласится".отметил, что сейчас не готов к дуэту. На данномэтапе творческой карьеры поп-король хочет сделать совместную песню только содной артисткой – Селин Дион. отказ приняла спокойно. "Тогда ядарю вам эту песню", – сказала певица и повесила трубку.