Ольга Бузова вывела Филиппа Киркорова из равновесия. Артистка
предложила поп-королю спеть дуэтом.
Ольга Бузова вывела Филиппа Киркорова из равновесия. Артистка
предложила поп-королю спеть дуэтом.
Поющая телеведущая разыграла коллегу по цеху в рамках юмористического
шоу Comment Out, которое выходит на YouTube. Ольга Бузова позвонила Филиппу
Киркорову на личный мобильный. Вокалистка умолчала, что говорит по громкой
связи и при свидетелях, поэтому артист был крайне раскрепощен.
"Я придумала песню. Там есть и сексуальный подтекст, там и
мало слов. И мне кажется, это будет бомба и такая танцевальная версия, чтобы
успеть зацепиться за летние хиты, чтобы ставили в клубах. Но я не давлю на
тебя, просто скажи, как тебе. Ок?" – говорила Бузова к Киркорову по телефону.
Поп-король положительно отнесся к предложению. Филипп
Киркоров напомнил собеседнице, что много раз предлагал ей песни для совместного
исполнения, однако та их постоянно отвергала.
После Ольга попыталась напеть будущий хит. "Собачка говорит:
"Гав-гав". Коровка говорит: "Му-му". Кошка говорит: "Мяу-Мяу", а я скажу тебе: "Привяу".
Гав, гав, гав, му, му, му, привяу", – еле сдерживала смех Ольга Бузова.
Филипп Киркоров отреагировал только спустя несколько секунд,
судя по всему, артист пребывал в шоке от услышанного. "Чего? – произнес поп-король.
– Оль, ты ***** (обалдела – прим. ред.). Я такое говно петь не буду! Знаешь,
кто бы смог? Вот, Коля! Коленька Басков, мой закадычный, заклятый дружок, вот он,
я уверен, – мяу, мяу – вот на это согласится".
отметил, что сейчас не готов к дуэту. На данном
этапе творческой карьеры поп-король хочет сделать совместную песню только с
одной артисткой – Селин Дион. отказ приняла спокойно. "Тогда я
дарю вам эту песню", – сказала певица и повесила трубку.