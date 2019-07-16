Владелец Нового потока Мазуров обжалует свой арест. Ранее суд на два месяца отправил бизнесмена в СИЗО по подозрению в крупном мошенничестве. По данным следствия, предприниматель похитил у Сбербанка свыше 1 миллиарда 800 миллионов рублей.

Владелец "Нового потока" Мазуров обжалует свой арест. Ранее суд на два месяца отправил бизнесмена в СИЗО по подозрению в крупном мошенничестве. По данным следствия, предприниматель похитил у Сбербанка свыше 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Защита просила отпустить обвиняемого под залог.Руководство Антипинского нефтеперерабатывающего завода, которым ранее владел Мазуров, также подало на бизнесмена заявление о мошенничестве, передает телеканал "Россия 24".