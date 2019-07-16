В багажнике автомашины у гражданина были найдены инструменты, с помощью которых производился демонтаж кабеля...

«Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Ярославский задержали подозреваемого в краже силового кабеля на сумму более 930 тысяч рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от представителей одной из компаний о пропаже около 4 тысяч метров силового кабеля под эстакадой на Ярославском шоссе. Материальный ущерб составил свыше 900 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на 5-й Парковой улице. Им оказался 35-летний приезжий, работающий в столице водителем такси. В багажнике автомашины у гражданина были найдены инструменты, с помощью которых злоумышленники производили демонтаж кабеля.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения и задержание соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29