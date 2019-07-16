Солист группы Руки вверх! Сергей Жуков вместе с семьей уехал в Америку, откуда публикует фото и видео. Поклонники, увидев эти кадры, сделали вывод, что артист снова набрал лишний вес.

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков вместе с семьей уехал в Америку, откуда публикует фото и видео. Поклонники, увидев эти кадры, сделали вывод, что артист снова набрал лишний вес.Поводом для таких мыслей стала свежая фотография Сергея Жукова, сделанная его супругой Региной Бурд. На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте жены артиста, запечатлен сам исполнитель с их наследником. Отметим, что в Лос-Анджелесе пара отдыхает с детьми Никой, Энджелом и Мироном.Особо наблюдательные поклонники сделали вывод, что борьбу с лишним весом Сергей Жуков снова проиграл. А ведь еще осенью прошлого года солист группы "Руки вверх!" демонстрировал отличную фигуру. "Да, я изменился. Да, я выгляжу и чувствую себя намного лучше, чем раньше. Но все это далось мне с большим трудом. После всех перенесенных болезней я пришел к выводу, что нужно заранее задумываться о здоровье", – говорил тогда Сергей Жуков.Напомним, летом 2018 года поклонники культовой группы "Руки вверх!" переживали за исполнителя. Популярный певец лежал в больнице, перенес несколько операций, а также отменил все выступления.Многие стали выдвигать свои версии, почему певцу пришлось обратиться к медикам. Одни считали, что у певца проблемы с почками, другие – с сердцем. После этого и вовсе пошли слухи об онкологии. Масла в огонь добавляло еще и то, что никто не озвучивал точный диагноз.Как позже рассказал сам Сергей Жуков, он за кулисами ударился о металлическую конструкцию. Это стало причиной образования грыжи, которая разрослась на весь живот. К врачам певец обратился поздно, потребовалась серьезная операция.