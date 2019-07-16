Трое из них намерены оспорить это решение в суде

Трое из них намерены оспорить это решение в судеПо итогам служебной проверки в УВД по Западному округу столичного главка МВД уволены четыре сотрудника, связанных с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщает телеканал со ссылкой на пресс-службу ведомства.В свою очередь Telegram-канал Baza пишет о том, что трое уволенных не согласны со своей отставкой и намерены оспорить это решение в суде. Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в хранении наркотиков. Сам корреспондент уверял, что запрещенные вещества ему подкинули, а при задержании не давали связаться с адвокатом и родственниками. 11 июня с Голунова были сняты все обвинения.