В понедельник, 15 июля, комиссия Межгосударственного авиационного комитета приступила к расследованию крушения легкого вертолета Robinson в Подмосковье. Пилот упавшей машины дал интервью нашей программе накануне гибели. О чем он тогда рассказал и что говорят сейчас об аварии следователи?

В понедельник, 15 июля, комиссия Межгосударственного авиационного комитета приступила к расследованию крушения легкого вертолета Robinson в Подмосковье. ЧП произошло накануне в районе Солнечногорска. В результате жесткой посадки погибли два опытных авиаинструктора. Пилот упавшей машины дал интервью нашей программе накануне гибели. О чем он тогда рассказал и что говорят сейчас об аварии следователи?Обломки фюзеляжа разбросаны на несколько метров, лопасти выгнуты дугой, кабина серьезно повреждена. Вертолет Robinson рухнул в поле в солнечногорском районе Подмосковья. В машине были два человека: пассажир и пилот Игорь Никитин. Оба погибли."Всякое бывает" и добавил: "никто не застрахован" — так философски Игорь Никитин ответил на вопрос о том, боится ли он летать. Это последнее интервью легендарного пилота, записанное накануне его гибели. К президенту Объединенной Федерации сверхлегкой авиации России съемочная группа ВГТРК приехала как к эксперту обсудить безопасность коммерческих перелетов на парапланах, дельтапланах. О проблемах в отрасли Игорь Валентинович всегда говорил откровенно:— Наверное, процентов 90 не парапланов, а легких воздушных судов, которые зарегистрированы в реестре гражданской авиации, летают без сертификатов летной годности, потому что регулятором созданы такие условия, когда получить этот сертификат стало невозможным.В Следственном комитете по факту жесткой посадки вертолета уже возбудили уголовное дело."В настоящее время следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе которых — ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. Расследование уголовного дела продолжается", — рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская.От спортсмена-дельтапланериста до доктора технических наук: Игорь Никитин автор сотни научных работ и более сорока лет в небе. Его общий налет — свыше двух тысяч часов. В 2012 году Никитин несколько месяцев тренировал Владимира Путина перед полетом со стерхами. Обучал начинающих пилотов и как преподаватель в специализированном ВУЗе, и как практик."Очень больно терять друзей, коллег, тех, кто ведет за собой массу специалистов, которые развивают нашу отрасль", — поделился первый вице-президент Объединенной федерации спорта сверхлегкой авиации России Сергей Минигулов.Уже установлена личность и второго погибшего в катастрофе — это летчик Олег Чернигин, с Никитиным они были друзьями. Для расследования причин трагедии в Межгосударственном авиационном комитете сегодня сформировали специальную комиссию.