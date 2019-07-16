Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают личность мужчины, представившегося Ивановым Сергеем...

Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают личность мужчины, представившегося Ивановым Сергеем, 11 апреля 1960 года рождения. Более данный гражданин о себе сведений сообщить не может.Приметы: на вид 60-65 лет, нормального телосложения, рост 168 см, глаза карие, волосы русые с проседью, волнистые, брови дугообразные.Особые приметы: носит усы и бороду, передвигается на инвалидной коляске.Одет: футболка голубого цвета, штаны серого цвета до щиколотки, жилетка болотного цвета на молнии.Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой об оказании содействия в установлении личности данного гражданина. Если вам что-либо известно, просьба сообщить по телефонам: 8-495-616-06-01, 8-499-183-01-10 или службу «102» (с мобильного – «112»).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29