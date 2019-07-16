В результате перепалки, один из посетителей нанес официанту удар в область грудной клетки предметом, похожим на нож...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Измайлово совместно с коллегами из УВД по ВАО задержали ранее судимого 31- летнего приезжего, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.В отдел полиции поступило сообщение о ножевом ранении на Щелковском шоссе. Установлено, что в одном из кафе между компанией мужчин и сотрудником заведения произошел конфликт, из-за того, что у гостей не оказалось денег оплатить счет. В результате перепалки, один из посетителей нанес официанту удар в область грудной клетки предметом, похожим на нож, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший был госпитализирован в одно из медицинских учреждений.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на 9-й Парковой улице.По данному факту следствием ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписка о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73