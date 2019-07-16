Согласно проведённому исследованию изъятые 44 куста признаны наркотическими – коноплёй...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Тёплый Стан задержали 36-летнего москвича, подозреваемого в культивировании наркотических растений.В дежурную часть через службу «02» поступило сообщение о семейном скандале между матерью и сыном. Прибыв на адрес, сотрудники полиции обнаружили в одной из комнат тентовые палатки, в которых находились растения. Согласно проведённому исследованию изъятые 44 куста признаны наркотическими – коноплёй.Установлено, что задержанный занимался культивированием наркотических растений для собственного употребления. В своей комнате он оборудовал шкафы из тентовых палаток со специальным освещением.Отделением дознания ОМВД России по району Тёплый Стан возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56