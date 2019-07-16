Встретившись с одним из клиентов, заявитель взял предоплату, а клиент получил во временное пользование транспортное средство, на котором скрылся...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району задержали подозреваемого в мошенничестве.В территориальный отдел полиции от 22-летнего москвича поступило заявление о мошенничестве. Он рассказал, что на одном из сайтов разместил объявление об аренде своего автомобиля «Киа» стоимостью 1,6 миллионов рублей. Встретившись с одним из клиентов, заявитель взял предоплату, а клиент получил во временное пользование транспортное средство, на котором скрылся и устные договоренности по возврату автомобиля не исполнил.В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории одного из столичных аэропортов сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказалася ранее судимый 35-летний приезжий.В настоящее время ведется розыск похищенного.По данному факту следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22