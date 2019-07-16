Злоумышленник, используя свое служебное положение и имея свободный доступ к клиентской базе данных, незаконно от имени физических лиц заключил договоры лизинга на приобретение пяти аппаратов сотовой связи...

Оперативники уголовного розыска УВД по ТиНАО задержали 29-летнего приезжего по подозрению в мошеннических действиях.В территориальный отдел полиции поступило заявление от представителя службы безопасности одной из лизинговых компаний столицы. По словам заявителя, неизвестное лицо из числа работников розничного магазина, осуществляющего реализацию аппаратов сотовой связи и аксессуаров, под предлогом оформления договоров лизинга на третьих лиц незаконно получило в свое распоряжение пять мобильных телефонов, общей стоимостью около 320 тысяч рублей.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 29-летний работник магазина.Установлено, что злоумышленник, используя свое служебное положение и имея свободный доступ к клиентской базе данных, незаконно от имени физических лиц заключил договоры лизинга на приобретение пяти аппаратов сотовой связи. Впоследствии незаконно получив их в свое распоряжение, продал их, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999)-010-51-79