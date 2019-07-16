Как звезды любят устраивать скандалы, так публика любит читать о них. Порой речь идет о давних и серьезных конфликтах, а иногда настоящая буря может разразиться в Сети из-за сущей безделицы. Однако интерес читателей к происходящему остатся неизменным. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 июля 2019 года.

Как звезды любят устраивать скандалы, так публика любит читать о них. Порой речь идет о давних и серьезных конфликтах, а иногда настоящая буря может разразиться в Сети из-за сущей безделицы. Однако интерес читателей к происходящему остатся неизменным. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 июля 2019 года.Сати Казанова давно пропагандирует здоровый образ жизни. Она веган, увлечена йогой, исполняет этническую музыку, хотя когда-то состояла в поп-группе "Фабрика". В интервью артистка откровенно рассказывала о том, что нравилась мужчинам и принимала от них дорогостоящие подарки. Однако позже она пересмотрела отношение к противоположному полу.По словам певицы, любимый прятал книги и запрещал слушать интересные ей лекции. Артистка терпела и надеялась, что тот изменится, но в какой-то момент они дошли до точки невозврата.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 июля 2018 года, читайте в и специальных .