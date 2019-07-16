Комсомольский районный суд Тольятти 5 июля вынес приговор по делу о крупных хищениях с завода Тольяттиазот. Приговор в отношении совладельцев завода Владимира Махлая и Сергея Махлая, бывшего гендиректора Евгения Королева, а также их зарубежных партнеров Эндрю Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера был вынесен заочно.

Комсомольский районный суд Тольятти 5 июля вынес приговор по делу о крупных хищениях с завода "Тольяттиазот". Приговор в отношении совладельцев завода Владимира Махлая и Сергея Махлая, бывшего гендиректора Евгения Королева, а также их зарубежных партнеров Эндрю Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера был вынесен заочно.Фигуранты уголовного дела были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Как отметила в официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, общая стоимость похищенного составила свыше 80 миллиардов рублей. Сама преступная съема состояла в том, что злоумышленники по заниженной стоимости продавали подконтрольной им фирме продукцию завода. Та же реализовывала химические вещества уже по рыночным ценам.В ответ на оглашение приговора суда руководство "Тольяттиазота" выступило с , что никакого ущерба заводу причинено не было, а значит предприятие не может считаться потерпевшим. Авторы материала об обвинительном приговоре фигурантам уголовного дела на городском информационном портале Тольятти "" предположили, что это может свидетельствовать о том, что на "Тольяттиазоте" "действуют в интересах офшорных компаний Махлаев". Впрочем, это всего лишь догадка.Схема, по которой через офшорные компании деньги поступали за границу, была описана в статье "Творцы криминального обогащения" в "". "ТОАЗ продавал свою основную продукцию (аммиак и карбамид) по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами предприятия – Сергеем и Владимиром Махлаями и их соучастником Андреасом Циви. Тот, в свою очередь, реализовывал ее уже по рыночным ценам", – говорится в материале.При этом СМИ неоднократно писали о проблемах с безопасностью на "Тольяттиазоте". Как отмечала "" еще в 2015 году, проверки Ростехнадзора выявляли сотни серьезных нарушений правил промышленной безопасности на предприятии. Подобное состояние дел, отмечают авторы статьи в "", вызывает вопросы о том, можно ли назвать это положительным итогом многолетнего управления химическим гигантом.Однако сдаваться бывшее руководство, судя по всему, не намерено. Местные СМИ предположили, что для того, чтобы снять с себя ответственность за происходящее на заводе возможно будут предприняты попытки заменить российский управляющий орган на иностранный. Однако этот шаг, отмечают журналисты, вряд ли будет одобрен Федеральной антимонопольной службой.Напомним, в мае 2019 года Следственный комитет возбудил новое уголовное дело, в котором в качестве основных фигурантов выступали те же лица, что и в разбирательстве о мошенничестве в особо крупном размере. На этот раз сотрудники правоохранительных органов занялись расследованием в рамках статьи "Организация преступного сообщества или участие в нем". Дело обросло новыми эпизодами и участниками.В частности, в нем упоминается председатель правления АКБ "Тольяттихимбанк" Александр Попов. По , он был одним из активных участников преступного сообщества.Следствие полагает, что Попов играл ключевую роль в незаконных схемах по выводу прибыли с "Тольяттиазота", контролировал вывод и легализацию денег, курировал сложные цепочки сделок, в ходе которых ТОАЗ лишился ликвидных активов, пишет . Как утверждает "Парламентская газета", влияние на деятельность группировки оказывали коррупционные связи."По данным следствия, Попов в соучастии с другими членами преступной организации Махлая в 2005-2009 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащие ОАО "Тольяттиазот" объекты агрегата аммиака стоимостью не менее двух миллиардов рублей, в 2008 году уклонились от уплаты в бюджет налогов на общую сумму не менее 320 миллионов рублей, подлежащих уплате ООО "Родничок" и ООО "Контаз", в 2009-2010 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащие ОАО "Тольяттиазот" земельный участок и находящиеся на нем объекты производства метанола стоимостью не менее 228 миллионов рублей", – говорится в сообщении Следственного комитета."Надо отметить, что в последнее время возрос уровень раскрываемости подобных сложных и запутанных преступлений с большим количеством участников, которые, помимо прочего, находятся в разных странах. Это, несомненно, свидетельствует об эффективной работе правоохранительных органов, высоком уровне их профессионализма и компетентности, который достигнут за последние годы", – комментировал ранее ход процесса адвокат коллегии адвокатов FJM Александр Марков.Одновременно с этим тольяттинские журналисты выразили надежду на то, что расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства "Тольяттиазота" поможет привести в порядок сам завод.