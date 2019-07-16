Супруги жили вместе с 2000 года

Супруги жили вместе с 2000 годаЖителя микрорайона Лесной подозревают в убийстве.Ночью 15 июля 2019 года пьяный мужчина в состоянии алкогольного опьянения с применением стамески нанес множественные ранения своей жене. 40-летняя женщина скончалась на месте преступления.По данным следователей, супруги жили вместе с 2000 года. На протяжении нескольких лет в семье постоянно происходили конфликты. Мужчина неоднократно избивал жену, она обращалась за защитой к правоохранителям.Но привлечение к уголовной ответственности не повлияло на изменение личности мужчины, который более 20 лет состоит на учете в спецклинике. Не работая злоупотребляя алкоголем, он продолжал проявлять агрессию к супруге, что привело к трагедии.У погибшей женщины остались 20-летняя дочь от первого брака и 17-летний сын, которого воспитывает бабушка.