Предложение солиста группы Океан Эльзы и лидера партии Голос Святослава Вакарчука сажать в тюрьму за переговоры с Россией прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

Предложение солиста группы "Океан Эльзы" и лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука сажать в тюрьму за переговоры с Россией прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.Ранее Вакарчук предложил отправлять в тюрьму на 15 лет переговорщиков с Россией, не уполномоченных Киевом. Он привел в пример США, где в 1799 году ввели "акт Логана", предусматривавший уголовную ответственность за любые переговоры со странами, с которыми Соединенные Штаты конфликтовали.По словам Пушкова, после такого заявления Вакарчуку следует запретить въезд на территорию Российской Федерации. "Обойдемся без Вакарчука и без Эльзы", — написал Пушков на своей странице в Twitter.Солист украинской группы «Океан Эльзы» призвал сажать в тюрьму за «несанкционированные переговоры» с Россией. С учётом его позиции будет правильным запретить ему въезд в Россию — пусть поёт хоть на Индийском, хоть на Тихом океане, но не у нас. Обойдёмся без Вакарчука и без Эльзы.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 июля 2019 г.Ранее председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, сопредседатели партии Юрий Бойко и Вадим Рабинович, а также член политического совета партии Тарас Козак встретились с Дмитрием Медведевым. Медведчук и Бойко и ранее встречались с премьер-министром Российской Федерации, напоминает РИА Новости. Также во встрече принимал участие глава "Газпрома" Алексей Миллер. В ходе переговоров стороны обсуждали газовые вопросы.В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россию называют "страной-агрессором". Кроме этого, Киев не единожды обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в том числе в участии в конфликте в Донбассе, в кибератаках, шпионаже, поставках в КНДР украинских ракетных двигателей и в попытке похищения княжны Анны Ярославны.