О тяжелом положении, в которое после избрания на должность президента Украины попал Владимир Зеленский, сообщили источники в правительстве страны. Сразу несколько групп влияния пытаются отрезать политика от внешнего мира, поместив в своеобразный футляр.

О тяжелом положении, в которое после избрания на должность президента Украины попал Владимир Зеленский, сообщили источники в правительстве страны. Сразу несколько групп влияния пытаются отрезать политика от внешнего мира, поместив в своеобразный "футляр".С каждым днем в украинском обществе все сильнее зреет недовольство Владимиром Зеленским – дескать, слишком сильно отличаются его реальные поступки от того, что он декларировал во время предвыборной кампании. Однако в местных СМИ появилось просто объяснение подобного положения – дескать, политику попросту не дают развернуться по-настоящему и активно мешают узнавать реальное положение дел.В статье "Украинской правды" сообщается, что в администрации президента Украины действуют сразу несколько групп влияния. Несмотря на то, что у них разные цели, методы работы с главой государства у них совпадают. "Они разные, но делают примерно то же – пытаются отрезать Зеленского от внешнего мира, не допустить прямой коммуникации с президентом в обход них", – цитирует издание одного из действующих министров Украины, пожелавшего остаться неизвестным."Если образно, то Богдан-Шефир-другие – они стараются держать Зеленского в удобном для него футляре, между своими", – добавил источник.Всю коммуникацию, по его словам, в команде Владимира Зеленского взял на себя его соратник Андрей Богдан. Он же контролирует и все сферы деятельности политика. Таким образом, сам глава государства находится в тяжелом положении, когда он не может узнавать объективную картину происходящего и напрямую связываться с интересующими его персонами.В качестве примера проблем, которые могут возникнуть из-за такого подхода, может послужить скандал, который Владимир Зеленский устроил во время своей пресс-конференции по поводу отправленной Министерством иностранных дел Украины жесткой ноте российскому внешнеполитическому ведомству. Президент вышел из себя, поскольку узнал о послании не от главы МИД, а из прессы.Однако, рассказывают источники в дипломатической службе Украины, за несколько недель до произошедшего глава МИД Павел Климкин неоднократно пытался добиться встречи с президентом. Он даже самостоятельно звонил в приемную , что в кругу высокопоставленных украинских чиновников считается некоторым ударом по престижу.Однако никакой реакции со стороны главы государства на эти шаги не последовало. А ситуация с попытками изоляции политика указывает на то, что мог вовсе и не знать о том, что с ним пытается связаться министр иностранных дел.