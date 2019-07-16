Выбрать хлеб не так просто, как кажется на первый взгляд. Роспотребнадзор поделился с россиянами советами, как и где покупать главный продукт.

Выбрать хлеб не так просто, как кажется на первый взгляд.Роспотребнадзор поделился с россиянами советами, как и где покупать главныйпродукт.Выбирать хлеб надо только в магазинах, где созданы условиядля его хранения и правильной транспортировки. Надо обратить внимание наупаковку, которая должна быть чистой. Важна и форма продукта – правильная игладкая, отметили в ведомстве.Покупателям при выборе хлеба не следует брать продукт смалейшим намеком на плесень. Ее наличие на корке свидетельствует о том, чтовнутри процессы порчи теста в полном разгаре.Информация на этикетке должна соответствовать правилам.Указывается дата изготовления и срок годности. Роспотребнадзор напоминает, чтобелый хлеб сохраняет свои полезные свойства до 24 часов с момента выпекания, аржаной– до 36 часов. Небольшие хлебобулочные изделия – весом менее 200 граммов– хранятся и того меньше, всего 16 часов.При надо помнить, что не стоит закупать продуктвпрок. Лучше рассчитывать на ближайший прием пищи – или хотя бы на время, непревышающее срока годности. "Хлеб должен быть хорошо пропечен, поэтому вмякише не должно быть комков или пустот, он должен быть эластичным и равномернопористым", – приводит сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.надо эластичный, не пористый. А хранить продукт рекомендуется не в полиэтиленовых пакетах, а в хлебницах либо холщовых мешках.