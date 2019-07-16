Выбрать хлеб не так просто, как кажется на первый взгляд.
Роспотребнадзор поделился с россиянами советами, как и где покупать главный
продукт.
Выбрать хлеб не так просто, как кажется на первый взгляд.
Роспотребнадзор поделился с россиянами советами, как и где покупать главный
продукт.
Выбирать хлеб надо только в магазинах, где созданы условия
для его хранения и правильной транспортировки. Надо обратить внимание на
упаковку, которая должна быть чистой. Важна и форма продукта – правильная и
гладкая, отметили в ведомстве.
Покупателям при выборе хлеба не следует брать продукт с
малейшим намеком на плесень. Ее наличие на корке свидетельствует о том, что
внутри процессы порчи теста в полном разгаре.
Информация на этикетке должна соответствовать правилам.
Указывается дата изготовления и срок годности. Роспотребнадзор напоминает, что
белый хлеб сохраняет свои полезные свойства до 24 часов с момента выпекания, а
ржаной– до 36 часов. Небольшие хлебобулочные изделия – весом менее 200 граммов
– хранятся и того меньше, всего 16 часов.
При надо помнить, что не стоит закупать продукт
впрок. Лучше рассчитывать на ближайший прием пищи – или хотя бы на время, не
превышающее срока годности. "Хлеб должен быть хорошо пропечен, поэтому в
мякише не должно быть комков или пустот, он должен быть эластичным и равномерно
пористым", – приводит сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.
надо эластичный, не пористый. А хранить продукт рекомендуется не в полиэтиленовых пакетах, а в хлебницах либо холщовых мешках.