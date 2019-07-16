Госдума в ходе пленарного заседания во вторник, 16 июля, приняла во втором чтении поправки о технических средствах для тайного сбора информации. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, законопроект позволит защитить граждан от необоснованных обвинений в шпионаже.

Госдума в ходе пленарного заседания во вторник, 16 июля, приняла во втором чтении поправки о технических средствах для тайного сбора информации. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, законопроект позволит защитить граждан от необоснованных обвинений в шпионаже.Нормативно-правовой акт вносит поправки в Уголовный кодекс иКодекс об административных правонарушениях. Документ уточняет понятие"специальные технические средства, предназначенные для негласного сбораинформации".Это поможет избежать широкого толкования термина в ущербгражданам, подчеркнул Володин. Ситуации, когда человека привлекают к уголовнойответственности за покупку GPS-трекера для поиска домашних животных или другихустройств с видеокамерами или системами глобального позиционирования, спикерГосдумы назвал абсурдными.Законодательство должно соответствовать потребностямвремени, идти в ногу с развитием цифровых технологий, а не создаватьограничения для граждан, уверен председатель нижней палаты. Принятыйзаконопроект защитит права людей, подчеркнул спикер.Сейчас за незаконную покупку или распространение такихсредств гражданин может получить до четырех лет заключения с лишением правазаниматься определенной деятельностью или работать на некоторых должностях дотрех лет.Ранее спикер Госдумы отметил, что законодательство всфере цифровой экономики в России формируется фактически с нуля. Он призвалдепутатов повышать уровень знаний в этой отрасли и знакомиться с передовымидостижениями.