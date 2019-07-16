Госдума в ходе пленарного заседания во вторник, 16 июля, приняла во втором чтении поправки о технических средствах для тайного сбора информации. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, законопроект позволит защитить граждан от необоснованных обвинений в шпионаже.
Госдума в ходе пленарного заседания во вторник, 16 июля, приняла во втором чтении поправки о технических средствах для тайного сбора информации. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, законопроект позволит защитить граждан от необоснованных обвинений в шпионаже.
Нормативно-правовой акт вносит поправки в Уголовный кодекс и
Кодекс об административных правонарушениях. Документ уточняет понятие
"специальные технические средства, предназначенные для негласного сбора
информации".
Это поможет избежать широкого толкования термина в ущерб
гражданам, подчеркнул Володин. Ситуации, когда человека привлекают к уголовной
ответственности за покупку GPS-трекера для поиска домашних животных или других
устройств с видеокамерами или системами глобального позиционирования спикер
Госдумы назвал абсурдными.
Законодательство должно соответствовать потребностям
времени, идти в ногу с развитием цифровых технологий, а не создавать
ограничения для граждан, уверен председатель нижней палаты. Принятый
законопроект защитит права людей, подчеркнул спикер.
Сейчас за незаконную покупку или распространение таких
средств гражданин может получить до четырех лет заключения с лишением права
заниматься определенной деятельностью или работать на некоторых должностях до
трех лет.
Ранее спикер Госдумы отметил, что законодательство в
сфере цифровой экономики в России формируется фактически с нуля. Он призвал
депутатов повышать уровень знаний в этой отрасли и знакомиться с передовыми
достижениями.