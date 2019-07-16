Курсу рубля предрекли скорый обвал. По мнению аналитика, почву для падения готовит Банк России, смягчая свою политику.

Курсу рубля предрекли скорый обвал. По мнениюаналитика, почву для падения готовит Банк России, смягчая свою политику.Падение курса рубля прогнозирует ведущий экономисткрупнейшего банка Польши PKO. Ярослав Косатый считается знатоком в этой области– он предсказал рост российской валюты во втором квартале 2019 года.Повод для пессимизма аналитику дал Центробанк. Финансовыйрегулятор переходит к смягчению денежно-кредитной политики и понижению ключевойставки. Косатый также считает, что перестанет оказывать влияние на курсроссийской валюты эффект спроса нерезидентов на облигации федерального займа.В целом же факторами, которые могут влиять на курс рубля,эксперты называют торговый конфликт между США и Китаем, а также нестабильностьв зоне евро. При этом польский финансист оказался наибольшим пессимистом среди19 мировых экспертов, опрошенных агентством Bloomberg. По мнению Косатого, к концугода может упасть на 9% – а доллар вырастет до 69 рублей."Снижение ключевой ставки перестанет быть достаточным,чтобы ответить ожиданиям рынка. Негативные эффекты снижения ставки Центробанкомокажутся сильнее, чем позитивные", – заявил финансист.Другие эксперты также считают, что кконцу года снизится. Однако, с их точки зрения, падение будет не настолькочувствительным. По оценкам большинства аналитиков, доллар в декабре оценят примернов 65 рублей.