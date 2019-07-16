Алла Пугачева решилась на юбилейный тур. Уже известно, что осенью Примадонна даст несколько концертов. Один из них пройдет в Минске. Самый известный художник страны Никас Сафронов уверен: Примадонна все делает правильно – на пенсию ей еще рановато.

Алла Пугачева решилась на юбилейный тур. Уже известно, что осенью Примадонна даст несколько концертов. Один из них пройдет в Минске. Самый известный художник страны Никас Сафронов уверен: Примадонна все делает правильно – на пенсию ей еще рановато."Алла интересна людям, – заверил Никас корреспондента "Дни.Ру". – Пока ее хотят видеть, то почему не выходить на сцену? Вспомните, какой ажиотаж был перед ее концертом в Москве весной. Люди за несколько месяцев раскупили все билеты, а спекулянты продавали их по 300 тысяч рублей в партер. Поэтому решение Пугачевой выступать и дальше лично я поддерживаю".По мнению Сафронова, Алла Борисовна вполне еще сможет радовать своих поклонников ближайшие несколько лет. Так что Примадонну-пенсионерку, которая предпочитает сажать в саду цветочки вместо того, чтобы зажигать на сцене, мы увидим не скоро."Пугачева – легенда, певица, которую боготворят. Но даже "божеству" периодически требуются внимание публики, ощущение востребованности и понимание того, что ты творишь не впустую, что твои песни нужны, их ждут", – считает художник.По мнению Никаса, возможно, Примадонна давно б покончила со своей сольной карьерой, если бы не Максим Галкин и их дети. "С Максимом Алла по-настоящему стала счастливой.Мне очень нравится их союз: они – очень гармоничная пара. Максим ее заряжает той энергией, которая нужна артистке. А дети добавляют свой позитивный настрой и живую энергетику. Все-таки, как бы ни ругали браки, в которых у мужа с женой большая разница в возрасте, талантливым людям такой союз, наоборот, может давать дополнительный толчок для творчества. От чего в конечном итоге выигрывают поклонники. Так что Алла еще слишком молода для пенсии", – категорично заявил Сафронов.