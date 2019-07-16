Сати Казанова дала откровенное интервью. Популярная певица рассказала о том, как рассталась с любимым мужчиной, когда поняла, что они совершенно разные.

Сати Казанова дала откровенное интервью. Популярная певица рассказала о том, как рассталась с любимым мужчиной, когда поняла, что они совершенно разные.Сати Казанова на протяжении долгого времени пропагандирует здоровый образ жизни. Она веган и увлечена йогой, исполняет этническую музыку, хотя когда-то состояла в поп-группе "Фабрика". В своих интервью артистка откровенно рассказывала о том, что нравилась мужчинам и принимала от них дорогостоящие подарки.Сейчас певица пересмотрела свое отношение к противоположному полу. "На своем опыте я поняла, насколько важно, когда твой любимый человек разделяет или как минимум уважает твой духовный путь, твои святыни. Если он обесценивает, оскорбляет, унижает, то с таким человеком просто нельзя находиться", – убеждена Сати Казанова.Когда-то она состояла в таких отношениях. По словам певицы, доходило до того, что он прятал от нее книги и запрещал смотреть интересные для нее лекции. Вначале артистка терпела, надеясь, что он изменится, думала, что пусть у них и разные философии, но главное – они вместе.Но в какой-то момент наступила точка невозврата. "Когда однажды он в ресторане заказал стейк с кровью, меня просто стошнило от мысли о страданиях теленка. И я поняла, что не могу жить с человеком, который никогда по-настоящему бы не понял меня", – цитирует издание .Сейчас певица счастлива в браке с итальянцем Стефано Тиоццо. По всей видимости, мужчина разделяет все интересы своей избранницы.