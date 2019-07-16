Поправки вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета Единой России Андрея Турчака об упрощении декларирования для сельских депутатов прошли окончательное чтение в Госдуме. Законопроект касается парламентариев, работающих на непостоянной основе.

Поправки вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака об упрощении декларирования для сельских депутатов прошли окончательное чтение в Госдуме. Законопроект касается парламентариев, работающих на непостоянной основе.Поправки освобождают таких депутатов от необходимостисобирать дополнительные справки при декларировании доходов. Это возможно, еслиза отчетный год парламентарий не совершал покупок стоимостью, превышающей общийдоход депутата и и членов его семьи за три последних года.Речь идет о приобретении земельных участков, недвижимости,транспорта, акций и ценных бумаг. Если таких покупок не было, то сельскомудепутату достаточно сообщить об этом руководителю региона.Как отметил Андрей Турчак, большая часть депутатов на селе -это врачи, учителя, социальные работники. Доход они получают по местуработы, а депутатскими вопросами занимаются на непостоянной основе. Декларированиедля них – достаточно сложный и затратный процесс, отметил он."Чтобы вовремя подать декларации, сельским депутатамтребуется не только отпрашиваться с работы для поездок в налоговую, но ипреодолевать сотни километров пути, добираясь в районные центры задокументами", – отметил секретарь генсовета "Единой России".Для получения необходимых документов им приходится тратитьличные средства, подчеркнул вице-спикер Совфеда. Он напомнил, что об этихпроблемах сельские парламентарии часто говорят на встречах с представителями"Единой России".Теперь принятый законопроект должен поддержать СоветФедерации. После этого документ отправится на подпись президенту.Напомним, что ранее нижняя палата единогласнопредложенные Андреем Турчаком поправки в Федеральный закон "Об общихпринципах организации местного самоуправления в России". Вводятсяальтернативные меры наказания муниципальных депутатов за недостоверные илинеполные сведения в декларациях о доходах и расходах.